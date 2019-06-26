На Київщині через дорожньо-транспортну пригоду за участю вантажівки на 65 кілометрі траси Київ-Одеса ускладнився рух транспорту.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook.

“Автопригода, що трапилась на 65 км автодороги М-05 за участю вантажівки та іномарки BMW, спричинила ускладнення руху”, - йдеться у повідомленні.

Одеську трасу заблокувала перекинута фура/фото: поліція Київщини, Фейсбук

За попередньою інформацією, водій іномарки BMW X3 при виїзді з другорядної дороги на головну не надав перевагу вантажівці Renault Magnum 480. Водій вантажівки у свою чергу намагався уникнути зіткнення, проте безуспішно. “Як наслідок, Renault перекинувся й зупинився на двох смугах руху одночасно”, - поінформували в поліції.

Водія вантажівки госпіталізовано. На місце ДТП викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин автопригоди.

Фото: Поліція Київщини, Фейсбук