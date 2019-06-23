ДТП з трьома загиблими під Херсоном: поліцейського відпустили від заставу

20 червня слідчими ДБР було направлено клопотання про тримання під вартою без права внесення застави для підозрюваного. Така ж позиція відстоювалася і стороною обвинувачення в суді.

«Не дивлячись на це, слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду виніс рішення про обрання запобіжного заходу з правом внесення застави у сумі 191 тисяча гривень», — розповіла речниця ДБР Анжеліка Іванова.

Прокуратура та захисник потерпілих уже подали апеляцію на запобіжний захід.

Як повідомлялося, 18 червня біля селища Миколаївка Херсонської області зіткнулися автомобілі ВАЗ 21 099 та BMW. За кермом останнього перебував старший і Севастополі.

В результаті зіткнення авто пасажири ВАЗ 21 099 — чоловік і жінка - загинули на місці, 9-річна дівчинка отримала численні травми і померла в лікарні.

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Водія BMW затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

У разі доведення провини, оперуповноваженому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Фото: Державне бюро розслідувань