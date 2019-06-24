У Києві відновили пошкоджений меморіал Нігояна

Активісти партії “Європейська солідарність” впорядкували меморіал Героя Небесної сотні Сергія Нігояна, розтрощений проросійським вандалом.

Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська солідарність”.

“Активісти партії “Європейська солідарність” впорядкували меморіал Героя Небесної сотні Сергія Нігояна, який напередодні розтрощив шанувальник “русского мира”. Партійці принесли нові лампадки, квіти та українські прапори. Вони вшанували пам’ять героя хвилиною мовчання”, - йдеться у повідомленні.

Народний депутат Вікторія Сюмар, яка балотуватиметься на позачергових виборах за списком партії «Європейська солідарність», написала у Facebook, що “реванш у такий спосіб точно не пройде”.

«Я не знаю, як правильно назвати людей, які нищать пам’ятники Героїв, загиблих за українську Незалежність… це сьогодні зробили з пам’ятним знаком Сергію Нігояну… Прапори відновили, осколки прибрали. Реванш в такий спосіб точно не пройде», - наголосила Сюмар.

Як повідомляв Укрінформ, столичні правоохоронці затримали чоловіка, який напередодні ввечері, 23 червня, пошкодив меморіал Героя Небесної сотні Сергія Нігояна на Європейській площі.

Фото: Європейська солідарність