У Києві пошкодили меморіал Нігояна, вандала затримали
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Укрінформ
Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який пошкодив меморіал на Європейській площі.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Подія трапилася вчора ввечері на Європейській площі у Печерському районі столиці. Під час відпрацювання території міста працівники полку поліції особливого призначення №2 затримали правопорушника, який, попередньо, з хуліганських мотивів розкидав лампадки та корзинки з квітами біля меморіальної дошки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чоловік поводився неадекватно, тож правоохоронці викликали на місце лікарів психоневрологічного диспансеру, які забрали його у медичний заклад.
Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.