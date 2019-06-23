Столичне метро відновило роботу після завершення Маршу рівності

"Метро працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 23 червня від початку роботи метрополітену до закінчення заходів закрили на вхід/вихід станції метрополітену «Площа Льва Толстого» і «Палац Спорту» (електропоїзди проминатимуть їх без зупинок).

Крім того, з 18:00 22 червня до закінчення заходів 23 червня на вхід/вихід закрили також станцію метрополітену «Театральна».

Як відомо, у Києві 23 червня проходив марш рівності "КиївПрайд 2019".