Противники Маршу рівності увірвалися в колону

Як тільки учасники Маршу рівності розпочали ходу, один з противників напав на початок колони. Крім того, його противники огорнули початок колони тканинним банером і виникла сутичка.

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Поліція миттєво розігнала нападників, і хода попрямувала вул. Володимирською, бульваром Шевченка та вул. Терещинківською на площу Льва Толстого.

Колону супроводжують нацгвардійці, за якими йдуть противники акції.

Наразі колона повернула з площі Льва Толстого на вулицю Пушкінську та дійшла до готелю Premier Palace.

Серед учасників маршу - також люди, які приїхали у Київ на Марш рівності з інших міст, та іноземці.

Також тут присутні очільник столичної поліції Андрій Крищенко, голова Моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер, експосол Британії в Україні Джудіт Гоф, посол Канади в Україні Роман Ващук.

Як повідомляв Укрінформ, поліція затримала у Києві групу з 9 осіб, які готували провокації на Марші рівності

Раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що на контракцію Маршу рівності планували пронести екскременти, розфасовані у презервативи. Противники Маршу планували закидати нечистотами учасників "КиївПрайду-2019" та представників поліції.

Зі свого боку, в Адміністрації Президента України закликали Національну поліцію гарантувати безпеку всіх українців під час проведення Маршу рівності та вжити заходів для недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу.

У Києві 23 червня о 10 годині заплановано проведення Маршу рівності "КиївПрайд 2019". Учасники маршу збиратимуться біля Національної опери, деталей маршруту не повідомляють з метою безпеки. У зв’язку з цим у Києві обмежать рух центральними вулицями міста. Крім того, у Києві закрили на вхід і вихід станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".