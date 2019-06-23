У Києві збираються учасники Маршу рівності

У столиці на вулиці Володимирській, навпроти Будинку вчителя, у неділю вранці збираються учасники Маршу рівності.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі біля Будинку вчителя перебувають кілька сотень учасників акції. Присутні також представники громадських організацій, зокрема Human Rights Watch. Представники ЛГБТ-спільноти тримають плакати: "Наші традиції - це свобода", "Борітеся - поборете", "Кохання має бути безпечним", "Кохай вільно, тестуйся", "Ми теж кохаємо, але не вільно кохаємо".

Марш рівності / Фото: Володимир‎ Тарасов, Укрінформ

Крім того, учасники акції стоять з прапорами, на яких написані назви міст України.

Наразі вони вишикувалися в колону завдовжки близько 200 метрів.

Захід охороняють численні представники поліції, Нацгвардії, присутні кінологи та кінна поліція. На акції також чергують машини швидкої допомоги та пожежні автомобілі.

Як повідомляє кореспондент агентства, з боку червоного корпусу Київського національного університету ім. Шевченка до учасників Маршу рівності наближається колона противників одностатевих шлюбів, серед яких - "Всеукраїнська варта на захист сімей і дітей", "Правий сектор", ОУН тощо. Наразі ця колона зупинилися біля нацгвардійців. Противники Маршу рівності вигукують гасла проти одностатевих та представників ЛГБТ.

Як повідомлялося, у Києві 23 червня о 10 годині заплановано проведення Маршу рівності "КиївПрайд 2019". Учасники маршу збиратимуться біля Національної опери, деталей маршруту не повідомляють з метою безпеки.

У зв’язку з цим у поліції попереджали, що у суботу, 22 червня, у Києві обмежать рух центральними вулицями міста через проведення маршу.

Крім того, у Києві закрили на вхід і вихід станції метро «Театральна», «Площа Льва Толстого» і «Палац спорту».