У Києві збираються учасники Маршу рівності
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Наразі біля Будинку вчителя перебувають кілька сотень учасників акції. Присутні також представники громадських організацій, зокрема Human Rights Watch. Представники ЛГБТ-спільноти тримають плакати: "Наші традиції - це свобода", "Борітеся - поборете", "Кохання має бути безпечним", "Кохай вільно, тестуйся", "Ми теж кохаємо, але не вільно кохаємо".
Марш рівності / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ
Крім того, учасники акції стоять з прапорами, на яких написані назви міст України.
Наразі вони вишикувалися в колону завдовжки близько 200 метрів.
Захід охороняють численні представники поліції, Нацгвардії, присутні кінологи та кінна поліція. На акції також чергують машини швидкої допомоги та пожежні автомобілі.
Як повідомляє кореспондент агентства, з боку червоного корпусу Київського національного університету ім. Шевченка до учасників Маршу рівності наближається колона противників одностатевих шлюбів, серед яких - "Всеукраїнська варта на захист сімей і дітей", "Правий сектор", ОУН тощо. Наразі ця колона зупинилися біля нацгвардійців. Противники Маршу рівності вигукують гасла проти одностатевих та представників ЛГБТ.
Як повідомлялося, у Києві 23 червня о 10 годині заплановано проведення Маршу рівності "КиївПрайд 2019". Учасники маршу збиратимуться біля Національної опери, деталей маршруту не повідомляють з метою безпеки.
У зв’язку з цим у поліції попереджали, що у суботу, 22 червня, у Києві обмежать рух центральними вулицями міста через проведення маршу.
Крім того, у Києві закрили на вхід і вихід станції метро «Театральна», «Площа Льва Толстого» і «Палац спорту».