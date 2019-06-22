Через "КиївПрайд" перекрили центр столиці

Крім того, на вулиці Володимирській біля пам’ятника Грушевському збираються учасники акції "Варта на захист сімей і дітей". Організаторами заходу є "Правий сектор" спільно з іншими патріотичними та християнськими організаціями. Вони планують проводити акцію до 10 год. 23 червня, щоб не допустити проведення Маршу рівності.

Активісти стверджують, що вони виступають на захист традиційних сімейних цінностей і їхня акція є мирною. На площі стоїть авто активістів з написом "Любов проти сексуалізму". Також встановлені стенди з інформацією про проведення “КиївПрайду 2018”, під час якої сталися затримання учасників акції проти маршу.

Як відомо, у Києві 23 червня о 10 годині заплановано проведення Маршу рівності "КиївПрайд 2019". Учасники маршу збиратимуться біля Національної опери, деталей маршруту не повідомляють з метою безпеки. У зв’язку з цим у поліції попереджали, що у суботу, 22 червня, у Києві обмежать рух центральними вулицями міста через проведення маршу. Так, у період з 18:00 суботи, 22 червня, до 18:00 23 червня у столиці буде обмежено рух по вулиці Хрещатик, вул. Богдана Хмельницького, вул. Володимирська, вул. Льва Толстого, вул. Тарасівська, вул. Антоновича, вул. Велика Васильківська та по бульвару Тараса Шевченка.

Крім того, киян попереджали, що з 18:00 22 червня до закінчення роботи на вхід/вихід закриють станції метрополітену “Площа Льва Толстого”, “Палац Спорту” (станції працюватимуть у режимі пересадочного вузла). 23 червня від початку роботи метрополітену до закінчення заходів закриють на вхід/вихід станції “Площа Льва Толстого” і “Палац Спорту” (електропоїзди минатимуть їх без зупинок). З 18:00 22 червня до закінчення заходів 23 червня на вхід/вихід закриють також станцію метрополітену “Театральна” (працюватиме в режимі пересадочного вузла). 23 червня можливе закриття на вхід і вихід станцій та пересадочних вузлів задля безпечного перевезення пасажирів та учасників заходів.

Як раніше повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, у Києві під час проведення маршу "КиївПрайд" всі підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ будуть залучені до патрулювання міста.