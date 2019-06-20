На Троєщину хочуть запустити й метро, і трам-трейн

“Зараз ведуться переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо запуску "трам-трейну” - швидкісного трамвая, це різновид транспорту між трамваєм і метро, який по своєму пасажиропотоку може забезпечити повністю вивіз пасажирів з Троєщини, як по лівому берегу, так і на правий берег. Адже наша задача — це сполучення Троєщини з правим берегом”, - сказав Давтян.

Він повідомив, що для початку будівництва метро на Троєщину також ведуться перемовини з міжнародними фінансовими організаціями.

“Що стосується метро на Троєщину — це дуже великий проєкт, на сьогодні ми ведемо переговори з міжнародними фінансовими організаціями для залучення фінансування для будівництва. Оцінка об'єкта приблизно від 2 до 3 млрд доларів, це достатньо великі кошти не тільки для міста Києва, а й в масштабах нашої країни. Всі міжнародні фінансові організації, з якими ми ведемо переговори, зацікавлені в наданні державних гарантій для того, щоб була можливість потім безпечно повертати ці інвестиції. Як тільки будуть досягнуті якісь домовленості, як ми будемо це фінансувати, то почнуться повномасштабні проєктні роботи”, - зазначив він.