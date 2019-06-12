Кличко обіцяє, що восени “міст на Троєщину” буде не впізнати

У Києві триває будівництво на Подільсько-Воскресенському мосту.

Про це у відеозверненні у Facebook розповів мер Києва Віталій Кличко.

"Зараз виїзна нарада, на Подільсько-Воскресенському мосту роботи тривають. Можу сказати, що останній раз ми тут були десь п'ять-шість місяців тому. Вже 300-400 метрів прокладено полотно до арки моста. Зараз майже зроблений з'їзд. Ми далі будемо інформувати киян, які можуть вже візуально побачити, що в кінці літа, початок осені, цих іржавих балок на мосту не буде, він буде виглядати зовсім по-іншому", - сказав Кличко.

Як повідомлялось, автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст планують відкрити до кінця наступного року.