Киянам показали, яким може бути Гідропарк

Оприлюднено концепцію розвитку Гідропарку, яка передбачає його масштабну реконструкцію.

Про це у Facebook інформує КП "Київміськрозвиток".

Зокрема, з опублікованих фото видно, що у Гідропарку планують облаштування нових атракціонів, створення системи велосполучення, додаткове озеленення, освітлення, нові елементи благоустрою, спортивні майданчики та фонтани.

Як повідомлялося, Віталій Кличко планує створити на території Гідропарку парк розваг і активного відпочинку.

Мер Києва вже проводить переговори з власниками найбільшого у Німеччині парку розваг Europa-park щодо залучення інвестицій.