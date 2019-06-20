У Центрвиборчкомі шукають вибухівку

“Так, дійсно, було повідомлення про замінування будівлі саме на бульварі Лесі Українки. На місці події працюють працівники усіх профільних служб, та евакуйовано близько 250 чоловік”, - повідомили у прес-службі.

Як відомо, 20 червня згідно з календарним планом підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України завершується термін подання документів до ЦВК від самовисуванців та політичних партій. Реєстрацію кандидатів у народні депутати ЦВК має закінчити 25 червня. Позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.