У Києві знову "замінували" залізничний вокзал

У Києві правоохоронці закрили будівлю вокзалу через повідомлення про "мінування".

Про це повідомляє Громадське.

"Перекриті входи в Центральний та Південний вокзали... Пасажирів скеровують до поїздів через бічні підземні переходи. На місце події приїхали кінологи, та пожежна вантажівка ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Поїзди курсують без змін у розкладі.

Останній раз вокзал "мінували" 5 днів тому. Тоді на центральному залізничному вокзалі Києва евакуювали всіх пасажирів, а вхід до будівлі було перекрито захисними стрічками.

Фото: Громадське