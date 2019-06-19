У Києві безробітні знаходять роботу ще до надання їм відповідного статусу - служба зайнятості

У Києві в січні-травні 2019 року столичною службою зайнятості працевлаштовано 8,6 тисячі безробітних, з них оперативно, до надання статусу безробітного - 35%.

Про це Укрінформу повідомили в Київському міському центрі зайнятості.

“Загалом приріст кількості працевлаштованих у порівнянні з I півріччям минулого року складає близько 8%. Причинами зростання цього показника є, по-перше, збільшення кількості вакансій (на 16%) та кількості роботодавців, що співпрацюють з центрами зайнятості (на 6%), а, по-друге, суттєва зміна підходів у реєстрації та веденні обліку осіб, які шукають роботу, що дозволяє оперативно працевлаштувати майже половину безробітних”, - зазначили у пресцентрі КМЦЗ.

За даними Служби зайнятості, з 1 січня 2019 року набув чинності новий Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, що вніс низку суттєвих змін в організацію діяльності служби зайнятості щодо надання послуг клієнтам. Тепер шукачі роботи, які завітають до служби зайнятості, спочатку зустрічаються з реєстратором. Його завдання – з’ясувати потреби людини, поінформувати про послуги, які надає служба зайнятості, зокрема в онлайн-режимі.

“З метою якісного підбору відповідних вакансій та прискорення працевлаштування, реєстратор запропонує скласти резюме, відвідати заходи служби зайнятості, проведе первинне профілювання – оцінку можливостей працевлаштування людини. Оскільки цей фахівець володіє повною інформацією про наявні вакансії, то він також проводить підбір потенційної роботи. Під час первинного звернення шукача роботи до сервісних установ служби зайнятості вивчаються всі можливі варіанти зайнятості, відповідно клієнт отримує загальну картину місцевого ринку праці та співвідносить свої бажання з реальною ситуацією. У разі ж неможливості оперативного направлення на працевлаштування, реєстратор призначає зустріч з кар’єрним радником і надалі саме цей фахівець опікується професійною переорієнтацією, навчанням та працевлаштуванням людини”, - пояснили в КМЦЗ.

Фото: КМЦЗ