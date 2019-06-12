У столиці шалений попит на водіїв — міський центр зайнятості

Найпростіша професія, за якою столичні роботодавці цього літа пропонують найбільшу кількість вакансій — це водій автотранспортного засобу. Для водіїв у Києві нині відкрито 1 841 вакансію.

Про це Укрінформу повідомили в Київському міському центрі зайнятості.

За даними прес-служби КМЦЗ, професія водія очолює п’ятірку найбільш затребуваних найпростіших професій на столичному ринку праці. До п'ятірки також входять: прибиральник службових приміщень (1 566 од. вакансій), фахівець (1 482 од.), робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями (1 310 од.) та вантажник (1134 од.).

“Ситуація на ринку праці міста Києва свідчить, що попит на сезонних працівників значно випереджає пропозицію. Так, якщо за базою даних КМЦЗ кількість вакансій загалом становить 12,4 тис. одиниць, то зареєстрованих безробітних станом на 1 травня нараховується лише 8,5 тис. осіб. А, враховуючи, що близько 9 тисяч вакансій пропонується також з інших джерел, то на сьогодні очевидна перевага в пропозиції роботи. Щоправда, характер роботи, здебільшого, пропонується сезонний і для найнижчих кваліфікаційних рівнів з відповідною заробітною платою дещо нижче середнього — 7,5 тис.грн”, - зазначають у прес-службі КМЦЗ.

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У Київському міському центрі зайнятості підрахували, що в загальній структурі безробітних, які обліковуються в Києві, найнижчий відсоток становлять саме представники найпростіших професій — усього 1,6%. При цьому найбільша частка серед тих, хто шукає роботу, припадає на службовців та керівників — майже 44%.

Фото з відкритих джерел