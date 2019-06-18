На "мосту Кличка" встановлюють антивандальне скло

"Нині ремонтники встановили більшу частину панелей на оглядовому майданчику поблизу Арки Дружби народів", - йдеться у повідомленні.

Стики між склом і металевим проходом шляхопроводу заливають герметиком. Потрібно близько тижня, аби він вистоявся і набрав міцності, тож орієнтовно наступного вівторка, 25 червня, цей балкон відкриють для відвідувачів.

Завтра, 19 червня, розпочнуть роботи із заміни захисного скла броньованим на оглядовому майданчику поблизу Володимирської гірки.

Як повідомлялося, через день після відкриття пішохідно-велосипедного мосту з’явилися тріщини на змінному захисному шарі скло-плівки на деяких фрагментах скляної підлоги. У мерії заявили, що головна версія - акт вандалізму.