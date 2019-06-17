Водія, який заїхав на “скляний” міст, установили - Кличко

Водія, який заїхав на “скляний” міст, установили - Кличко

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Укрінформ
Правоохоронці встановили особу власника авто, який проїхався нещодавно відкритим пішохідно-велосипедним мостом у центрі Києва.

Про це у Facebook повідомив Віталій Кличко.

“Щодо дикунів на авто, які додумалися заїхати на ньому на наш пішохідний міст. Дякую всім небайдужим киянам, користувачам мережі, хто відреагував і допомагав виявити цих “любителів прекрасного”. Я зразу переслав фото, звернувся в Патрульну поліцію Києва. Правоохоронці вже встановили особу власника авто та місце його фактичного перебування, а також - де знаходиться автомобіль”, - написав мер Києва.

Кличко зазначив, що зараз патрульні встановлюють усіх осіб, які могли бути очевидцями правопорушення, та просять звернутись на службу 102, аби допомогти притягнути порушника до відповідальності.

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“Дякую патрульним поліцейським! Дякую небайдужим киянам! Це - наше місто і нам про нього дбати!”, - наголосив Віталій Кличко.

Фото:  Діма Макагон, Facebook

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