Водія, який заїхав на “скляний” міст, установили - Кличко

Правоохоронці встановили особу власника авто, який проїхався нещодавно відкритим пішохідно-велосипедним мостом у центрі Києва.

Про це у Facebook повідомив Віталій Кличко.

“Щодо дикунів на авто, які додумалися заїхати на ньому на наш пішохідний міст. Дякую всім небайдужим киянам, користувачам мережі, хто відреагував і допомагав виявити цих “любителів прекрасного”. Я зразу переслав фото, звернувся в Патрульну поліцію Києва. Правоохоронці вже встановили особу власника авто та місце його фактичного перебування, а також - де знаходиться автомобіль”, - написав мер Києва.

Кличко зазначив, що зараз патрульні встановлюють усіх осіб, які могли бути очевидцями правопорушення, та просять звернутись на службу 102, аби допомогти притягнути порушника до відповідальності.

“Дякую патрульним поліцейським! Дякую небайдужим киянам! Це - наше місто і нам про нього дбати!”, - наголосив Віталій Кличко.

Фото: Діма Макагон, Facebook