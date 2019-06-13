Кличко каже, що вже замовили нове броньоване скло для пішохідного мосту

Столична влада замовила нове броньоване скло для пішохідно-велосипедного мосту та найближчим часом його встановить.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко у розмові з журналістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Можу сказати, що безпека на мосту є, щодо скляних конструкцій, то ми не розраховували що буде вандалізм, і зараз замовили, і найближчі дні поміняють скло на більш товсте та більш захищене від вандалізму. І сподіваюся такі речі більше не відбуватимуться”, - зазначив Кличко.

За його словами, сьогодні міст тимчасово закриють для проведення регламентних робіт.

“Сьогодні ми тимчасово перекриємо пішохідний міст на технологічні роботи”, - додав він.

Він додав, що на мосту тріснуло не броньоване скло, а захисний шар.

Як повідомлялося, через день після відкриття пішохідно-велосипедного мосту з’явилися тріщини на змінному захисному шарі скло-плівки на деяких фрагментах скляної підлоги. У мерії заявили, що головна версія - акт вандалізму.