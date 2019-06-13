Кличко каже, що вже замовили нове броньоване скло для пішохідного мосту

Кличко каже, що вже замовили нове броньоване скло для пішохідного мосту

Укрінформ
Столична влада замовила нове броньоване скло для пішохідно-велосипедного мосту та найближчим часом його встановить.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко у розмові з журналістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Можу сказати, що безпека на мосту є, щодо скляних конструкцій, то ми не розраховували що буде вандалізм, і зараз замовили, і найближчі дні поміняють скло на більш товсте та більш захищене від вандалізму. І сподіваюся такі речі більше не відбуватимуться”, - зазначив Кличко.

За його словами, сьогодні міст тимчасово закриють для проведення регламентних робіт.

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“Сьогодні ми тимчасово перекриємо пішохідний міст на технологічні роботи”, - додав він.

Він додав, що на мосту тріснуло не броньоване скло, а захисний шар.

Як повідомлялося, через день після відкриття пішохідно-велосипедного мосту з’явилися тріщини на змінному захисному шарі скло-плівки на деяких фрагментах скляної підлоги. У мерії заявили, що головна версія - акт вандалізму.

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