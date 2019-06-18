На Банковій мітингували проти ЛГБТ-маршу

Біля Адміністрації президента пройшла акція під назвою "ЛГБТ на крові", учасники якої виступили проти проведення Маршу рівності “КиївПрайд 2019”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Участь в акції взяли близько 70 активістів. Вони тримали у руках прапори із написами "Правий сектор", "Традиція і порядок", "Невідомий патріот", "Християнський фронт", українські прапори.

Також вони тримали плакати з написами "Марш рівності" на крові - ось лице ЛГБТ", "Є родина - є країна", "Закон для сімей - Україна для сімей", "Традиційна родина - здорова країна" тощо.

Правопорядок під АП забезпечували близько 10 правоохоронців.

"Рік тому, 17 червня 2018 року, в Україні під час так званого гей-параду були вперше побиті люди, які вийшли на захист сім'ї і сімейних цінностей. І досі не проведено службове розслідування у поліції, ніхто не покараний. Ми звертаємося до нового Президента для того, щоб покарали всіх винних у побитті мирних громадян. Ми, по-перше, повідомляємо новій владі, бо вони, звісно, про це не знали, бо вони тоді не були про владі, про те, що трапилося, і вимагаємо (покарати винних у побитті - ред.)", - сказав співорганізатор акції Руслан Кухарчук.

Під АП пройшла акція проти “КиївПрайду 2019” / Фото: Марія Гончар. Укрінформ

Другою вимогою, за його словами, є "недопущення гей-параду на крові 23 червня цього року".

"23 червня хочуть провести гей-парад. Ми стверджуємо, що це - криваве дійство, воно зазіхає на права людей, і ми вимагаємо не допустити гей-параду на крові", - заявив Кухарчук.

За словами організаторів акції, відповідне звернення з вимогами вони вже передали в АП.

Також до АП під час акції прийшов чоловік, переодягнений у клоуна, з червоними кульками. Він пропонував громадянам ці кульки, а також запускав їх у небо.

Він не назвав свого імені, але сказав, що він із “партії Шарія” і що "Шарій наближається", а ці червоні кульки - це символ партії.

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Між ним і кількома особами, які супроводжували клоуна, та частиною активістів виникли словесні суперечки, після чого чоловіка в образі клоуна поліція діалогу разом з активістами проводжали до виходу з території АП з боку Лютеранської.

Також особи, що супроводжували клоуна, звертаючись до активістів, порівняли учасників акції з клоунами. Через це між цими двома групами виникли суперечки.