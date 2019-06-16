У Києві через концерт KISS можуть обмежити вхід на три станції метро

У Києві в неділю можливе обмеження на вхід на станції метро «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого» у зв’язку з проведенням концерту на НСК “Олімпійський”.

Про це повідомляє КП “Київський метрополітен” на своїй сторінці у Facebook.

“16 червня у зв’язку із проведенням концерту на НСК «Олімпійський» можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Так, після закінчення концерту, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого»”, - йдеться в повідомленні.

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Як додали в КП, механізм обмеження застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Як повідомлялося, на НСК “Олімпійський” увечері 16 червня відбудеться концерт легендарної американської групи «KISS».