Вибух у Києві: у повітря злетів гараж у дворі будинку
Як передає фотокореспондент Укрінформу з місця події, вибухнули 6 гаражів, від трьох з них майже нічого не залишилось.
Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках. Вона також зруйнувала ганок сусіднього будинку, уламки розлетілися по двору і пошкодили припарковані поруч авто.Вибух в Києві: на повітря злетів гараж у дворі будинку \ Фото: Юлія Овсяннікова, Укріфнорм
В ДСНС підтвердили, що в результаті вибуху були зруйновані три гаражі. Також було пошкоджено газову трубу - сусідні будинки частково залишилися без газопостачання.
"На даний момент рятувальники розбирають завали після вибуху, для розбору завалів залучено 50 осіб та вісім одиниць техніки", - повідомили у відомстві.
Як пише dtp.kiev.ua у Facebook, вибух було чутно на відстані 4-5 кілометрів.
Що саме призвело до вибуху такої сили ніхто поки не береться сказати.