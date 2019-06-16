Вибух у Києві: у повітря злетів гараж у дворі будинку

Сильний вибух на столичній вулиці Тургенівській, 16, стався не у триповерховому будинку за цією адресою, а в одному із гаражів у дворі.

Як передає фотокореспондент Укрінформу з місця події, вибухнули 6 гаражів, від трьох з них майже нічого не залишилось.

Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках. Вона також зруйнувала ганок сусіднього будинку, уламки розлетілися по двору і пошкодили припарковані поруч авто.

Вибух в Києві: на повітря злетів гараж у дворі будинку \ Фото: Юлія Овсяннікова, Укріфнорм

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В ДСНС підтвердили, що в результаті вибуху були зруйновані три гаражі. Також було пошкоджено газову трубу - сусідні будинки частково залишилися без газопостачання.

"На даний момент рятувальники розбирають завали після вибуху, для розбору завалів залучено 50 осіб та вісім одиниць техніки", - повідомили у відомстві.

Як пише dtp.kiev.ua у Facebook, вибух було чутно на відстані 4-5 кілометрів.

Що саме призвело до вибуху такої сили ніхто поки не береться сказати.