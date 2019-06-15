Суд зобов'язав припинити будівництво в урочищі Бичок нацпарку "Голосіївський"

Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позов прокурора про припинення будівельних робіт в урочищі Бичок, що входить до території Національного природного парку "Голосіївський".

Про це інформує прес-служба столичної прокуратури.

"Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора, скасував незаконне рішення суду першої інстанції та зобов’язав відповідачів у справі усунути перешкоди в управлінні парком, припинити будівельні роботи та звільнити земельну ділянку від незаконно розміщених споруд", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Київрада у 2010 році уклала з ТОВ «Авеста-Буд» договір оренди земельної ділянки площею понад 2,5 га та вартістю понад 62 млн грн, розташованої на території урочища Бичок, для будівництва офісного комплексу з готелями, закладами громадського харчування, приміщеннями торговельно-розважального призначення і паркінгами, салонів з продажу автомобілів тощо.

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Водночас вказана територія є частиною Національного природного парку «Голосіївський», утвореного указом Президента України від 27.08.2007, де законом заборонена будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.

Попри це, товариством на території національного парку було розпочато роботи з будівництва автосалону з комплексом АЗК та здійснено вирубку особливо цінних порід дерев.

Столична прокуратура у суді вимагала припинити забудову природно-заповідного фонду. Проте Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову прокурора.

Це рішення було оскаржене. Зрештою Північний апеляційний господарський суд став на бік прокуратури.

Як відомо, 5 лютого 2019 року цей же суд скасував рішення Київради, яке дозволяло здавати в оренду дану земельну ділянку ТОВ «Авеста-Буд» під будівництво офісних комплексів із готелями, а надалі визнав незаконним і сам договір оренди.