Суд скасував дозвіл на будівництво ЖК «Патріотика на озерах»
Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець.
«Тепер головне – втілити це рішення у життя, в чому готове, у рамках своїх повноважень, допомогти місто. І це – ще один приклад успішної взаємодії міської влади з громадою», – написав Білоцерковець.
Він нагадав, що Київрада у січні ухвалила у другому читанні проект рішення про розірвання договору оренди із забудовником – компанією «Контактбудсервіс». Юридична причина розриву договору – борги забудовника перед містом за оренду землі у розмірі 65 мільйонів гривень.
За його словами, ініціатором негайного розгляду цього рішення Київрадою виступив мер Києва через дії забудовника, який обіцяв скоригувати проект будівництва з урахуванням думки громади і представити його на містобудівній раді, але не зробив цього і поновив активну фазу будівництва.
Як повідомляв Укрінформ, Київрада 31 січня ухвалила у другому читанні рішення про розірвання договору із забудовником на Осокорках - компанією «Контактбудсервіс».
За даними профільного департаменту КМДА, освоєння ділянки мало розпочатися ще до 2008 року.
Фото: Дмитро Білоцерковець, Facebook