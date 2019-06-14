Київ стоїть у 10-бальних заторах

Відповідно до позначок на мапі, “стоять” три моста, а також практично заблокований рух в районі метро "Хрещатик", "Поштова площа", "Контрактова площа", "Тараса Шевченка", "Університет", "Золоті Ворота", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Видубичі", "Дружби народів".

Також пробки на Великій Кільцевій, Повітрофлотському проспекті, проспекті Перемоги, вулицях Вадима Гетьмана, Дегтярівській, Миколи Василенка, Академіка Туполєва, на Набережному шосе.

На лівому березі рух зупинився біля станції метро "Лівобережна" та в районі станцій метро "Осокорки" і "Славутич".

Кореспондент Укрінформу повідомляє, що “стоїть” Гаванський міст, і біля нього мапа Google показує 4 ДТП.

За даними на 18:40 на мапі вже 19 позначок, які вказують на ДТП.