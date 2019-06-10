Кияни стоять у заторах довше, ніж жителі Нью-Йорка і Токіо

Київ у рейтингу завантаженості доріг у 2018 році посів 13 місце серед міст світу, випередивши такі мегаполіси, як Нью-Йорк, Токіо та Лондон.

Про це повідомляється у дослідженні компанії TomTom, яка щороку складає такий рейтинг.

Зокрема, у рейтингу за 2018 рік компанія дослідила 403 міста з 56 країн. Рівень завантаженості визначається тим, наскільки більше часу водії витрачають на поїздку у порівнянні з тим, коли дороги розвантажені. Компанія вимірює, скільки необхідно часу на поїздку без заторів, а потім порівнює з реальним часом, що потрібен водіям для здійснення поїздки.

Найбільш завантаженим містом у світі визнали Мумбаї в Індії із показником 65%. У першу п’ятірку також увійшли Богота (Колумбія, 63%), Ліма (Перу, 58%), Нью-Делі (Індія, 58%) та Московська область (РФ, 56%).

У столиці України водії в середньому перебувають в дорозі на 46% більше часу, ніж необхідно без заторів. У порівнянні з 2017 роком позиція міста не змінилася, але рівень завантаженості доріг зріс на 2%.