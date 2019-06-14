Брудне повітря: у кількох районах Києва "зашкалює" діоксид азоту

У столиці до 18 червня утримаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Протягом 12 - 13 червня за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5 - 6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій в районах: вул. Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за прогнозом Гідрометцентру, такі метеорологічні умови (спекотний характер погоди, поле підвищенного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в м. Києві до 18 червня.