Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

В Україні 13-17 червня очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

“За прогнозами Укргідрометцентру, 13 червня на Лівобережжі, Львівській, Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях надзвичайна (5 класу), на решті території України переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека. 14-17 червня по всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека”, - йдеться у повідомленні.

По місту Києву 13-15 червня висока (4 класу) пожежна небезпека. 16-17 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

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По Київській області 13-14 червня по області висока (4 класу), у північних та східних районах надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 15-17 червня по області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.