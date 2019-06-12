У Києві зафіксували найтеплішу ніч із 1881 року

Дві ночі поспіль у Києві побили температурні рекорди, що трималися з 1999 та з 1957 років.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія на своєму сайті.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 11 червня у Києві спостерігали найтеплішу ніч з 1881 року. Стовпчик термометру не опустився нижче +20,2°С, що на 0,3°С вище попереднього найвищого значення 1999 року. Середньодобова температура повітря повторила рекордне значення +25,8°С 2009 року", - йдеться у повідомленні.

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Наступного дня, тобто у середу, температура вночі не опустилася нижче +21,3°С, а це значить, що попереднє рекордне значення +20,2°С 1957 року було перевищено на 1,1°С. "Глобальне потепління триває!" - зауважили в обсерваторії.