Що робити, щоб не стати жертвами крижаних брил з дахів будинків

Чистити дахи - особиста відповідальність балансоутримувачів, керівників підприємств та установ

Не заходьте за межі встановлених огорож, уникайте перебування з дітьми поблизу небезпечних місць, а також роз'ясніть дітям небезпеку ігор поблизу споруд, де можливе падіння криги. У разі інцидентів - зафіксуйте їх та зберіть дані, необхідні для компенсації шкоди

За матеріалами ЗМІ та Державної служби з надзвичайних ситуацій