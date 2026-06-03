Роспроп поширив фейк про «таємний виїзд» родини Зеленського перед початком війни

Пропагандисти використали інструменти штучного інтелекту для генерації підроблених паспортів у вигаданому сюжеті

Російський пропагандистський канал НТВ та мережа телеграм-каналів поширили сюжет про те, що Президент Володимир Зеленський за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення РФ нібито «вивіз» за межі України дружину та дітей, використовуючи підроблені паспорти. Автори матеріалу також стверджують, що «таємний виїзд» начебто організував бізнесмен Тимур Міндіч.

Це фейк. По-перше, сюжет НТВ не містить перевірених доказів «таємного вивезення» родини Зеленського та відповідає відомим ознакам російських дезінформаційних кампаній.

По-друге, у сюжеті демонструються зображення документів, які нібито належать членам родини Президента. Однак оприлюднені зображення містять численні ознаки підробки та невідповідності офіційним українським документам.

Зокрема, у «паспорті» Олени Зеленської колір і шрифт написання прізвища та імені відрізняються від інших текстових елементів документа. Це свідчить про можливе цифрове редагування зображення.

У «документі» доньки Президента між рядками для прізвища та імені міститься порожній рядок для заповнення та відсутнє по батькові. Крім того, літера «І» в імені схожа на інший символ, а назва місяця народження є набором літер, який неможливо прочитати або співвіднести з жодним місяцем року. Такі ознаки підробки часто зустрічаються у штучно створених або відредагованих зображеннях.

Схожі невідповідності є і в документі, який пропагандисти видають за паспорт сина Президента. Зокрема, в імені зазначено «Ггорь» замість імовірного «Ігор», а порядок розташування окремих полів відрізняється від структури справжнього документа. Тут також відсутнє по батькові.

Крім того, за легендою фейкоробів, сина Зеленського нібито вивезли за внутрішнім паспортом зразка 1994 року, де вказано 2013 рік народження дитини. Тобто йому на момент початку повномасштабного вторгнення було дев’ять років. Проте в Україні паспорт-книжечку фізично не могли видати дитині 2013 року народження.

По-перше, перший паспорт українці отримують лише з 14 років. По-друге, з 2016 року в Україні оформлення паспортів громадянина України здійснюється переважно у формі ID-карток, а видача паспортів-книжечок зразка 1994 року припинена, за винятком окремих випадків, передбачених законодавством та судовою практикою. Дев’ятирічна дитина ніяк не могла мати паспорт громадянина України незалежно від його форми.

У сюжеті НТВ також повторюється інший російський фейк про нібито надмірні витрати Олени Зеленської. Зокрема, використано відео з жінкою, представленою як французька стилістка марокканського походження Аміна ель Мансурі, яка стверджує, що перша леді України нібито придбала в Парижі одяг та аксесуари на суму в один мільйон євро. Цей фейк раніше вже спростовували фактчекери Укрінформу. Такої стилістки не існує. Жінка на відео є акторкою, обличчя якої змінено за допомогою технології дипфейк.

На неправдивість повідомлень російських пропагандистів також звернув увагу Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI. У центрі наголосили, що немає жодних підтверджених даних або офіційних документів, які б свідчили про використання дітьми Президента підроблених документів чи зміну особистих даних для перетину кордону.

Автори сюжету не надали жодних документів, які можна незалежно перевірити, а також не навели підтверджень від Державної прикордонної служби України чи інших офіційних органів.

Вигадана історія про нібито «таємний виїзд» родини Зеленського є черговим прикладом російської дезінформації та є частиною кампаній РФ, спрямованих на дискредитацію українського керівництва й поширення недовіри до державних інституцій.

Як повідомляв Укрінформ, раніше роспропаганда вигадала «таємну втечу» Зеленської з мільйонами євро готівкою.

Андрій Оленін