Місцеві вибори: НАЗК попереджає про можливі затримки зі спецперевірками

Місцеві вибори: НАЗК попереджає про можливі затримки зі спецперевірками

Укрінформ
НАЗК попереджає про можливі затримки із опрацюванням запитів на проведення спецперевірок, оскільки через встановлення результатів місцевих виборів кількість запитів на отримання інформації для проведення спеціальної перевірки зросла у чотири рази.

Як передає Украінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК.

"У грудні до НАЗК надійшло 3406 запитів на отримання інформації для проведення спеціальної перевірки, з яких 2608 уже опрацьовані, що у понад 4 рази перевищує відповідний показник за грудень 2019 року (827 спецперевірок). Суттєве зростання кількості запитів пов’язане із встановленням результатів місцевих виборів. Адже спецперевірка, зокрема проводиться стосовно обраних на посади в органах місцевого самоврядування, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком», – пояснили у НАЗК.

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Як повідомлялося, до посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посад з підвищеним корупційним ризиком, в органах місцевого самоврядування, зокрема відносяться заступники міських, сільських, селищних голів; заступники голів районних, районних у містах рад; секретарі міських, сільських, селищних рад.

НАЗК є одним із 10 державних органів, що здійснюють спеціальну перевірку осіб, які претендують на високі посади. У межах спецперевірки НАЗК перевіряє: наявність відомостей про претендента на посаду в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (так званий «Реєстр корупціонерів»); достовірність відомостей, зазначених особою у декларації за минулий рік.

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