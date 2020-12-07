В ОПЗЖ заявляють про перемогу свого кандидата на посаду мера у Кривому Розі

У партії «Опозиційна платформа — За життя» заявляють, що за результатами паралельного електронного підрахунку голосів їх кандидат Костянтин Павлов у повторному голосуванні на посаду міського голови Кривого Рогу отримує перемогу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомили в штабі кандидата, посилаючись на 100-відсоткове закінчення електронного підрахунку голосів і наявність у розпорядженні штабу протоколів з «мокрими» печатками.

«Кандидат від партії «Опозиційна платформа - За життя» Костянтин Павлов набрав 58,5% (97 774 голоси), а кандидат від «Слуги народу» Дмитро Шевчик - 41,5% (69 355 голосів)», - сказали в штабі.

За їх інформацією, Павлов обійшов свого опонента Шевчика на 17%, що становить близько 28,5 тисяч голосів.

При цьому Павлов переміг на 289 дільницях, на 5 - Шевчик. Також Павлов переміг в усіх 7 районах Кривого Рогу.

За попередніми даними, близько 3,5 тисяч протоколів визнані недійсними.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг відбулося повторне голосування на виборах міського голови.

До виборчого бюлетеня було включено Дмитра Шевчика («Слуга народу») та Костянтина Павлова («Опозиційна платформа – За життя»), які 25 жовтня отримали 25,94% та 9,15% голосів відповідно. Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул (Блок Вілкула «Українська перспектива») за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), але він відмовився від участі в повторному голосуванні. Власне рішення кандидат пояснив станом здоров’я, одночасно закликавши підтримати висуванця «Опозиційної платформи – За життя» Костянтина Павлова.

Таким чином, виборці Кривого Рогу обирали між кандидатами, які отримали другий і третій результат за результатами голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 р.

Криворізька міська ТВК призначила повторне голосування на виборах міського голови зі значним порушенням строків, встановлених Виборчим кодексом (12 листопада замість 06 листопада). Недотримання строків встановлення результатів пов’язане з судовими оскарженнями можливих порушень виборчого законодавства з боку довірених осіб кандидата Дмитра Шевчика («Слуга народу»). Більшість позовів представники кандидата програли у судах, включаючи апеляційні інстанції, але в одній із справ суд зобов’язав міську ТВК розглянути скаргу довіреної особи кандидата. Після завершення судових процесів повторне голосування було призначено і кандидати отримали можливість законно агітувати за себе.