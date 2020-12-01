Повторні вибори мера Конотопа призначили на 24 січня

Центральна виборча комісія призначила повторні вибори міського голови Конотопа Сумської області на 24 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ЦВК.

Раніше, 16 листопада, стало відомо, що Олександр Луговий, який на виборах 25 жовтня був обраний міським головою Конотопа, помер від ускладнень COVID-19.

У цьому зв’язку на засіданні Конотопської міської територіальної виборчої комісії 25 листопада було ухвалено рішення про визнання вибори міського голови такими, що не відбулися, і призначити нові.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.