На виборах у Черкасах переміг чинний мер

На виборах міського голови у Черкасах переміг чинний очільник міста Анатолій Бондаренко.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає Укрінформ.

За інформацією від спостерігачів Громадянської мережі ОПОРА, надвечір 24 листопада Черкаська міська ТВК оголосила результати голосування у другому турі. За чинного міського голову Анатолія Бондаренка (партія «За майбутнє») проголосували 30073 виборці (54,33%), за його опонента IT-підприємця Віктора Євпака (партія «Голос») – 24331 (44,14%).

У повторному голосуванні взяли участь 55353 виборці, 849 бюлетенів визнано недійсними.

Як повідомлялося, у першому турі взяли участь 64312 виборці (1260 бюлетенів визнано недійсними). За Анатолія Бондаренка тоді проголосували 24179 виборці (37,6%) за Віктора Євпака – 12 311 (19,14%).