Кандидат від «ЄС» заявив, що ТВК затягує оголошення результатів виборів мера Рівного

ТВК затягує оголошення результатів виборів міського голови Рівного.

Як повідомляє Укрінформ, про це в ефірі “Прямого” заявив кандидат на посаду мера від "Європейської Солідарності", ректор Рівненської Духовної Семінарії Олександр Третяк.

“Згідно з паралельним підрахунком голосів і згідно з опрацьованими 100% протоколів територіальною виборчою комісією, зафіксовано мою перемогу. Але справа в тім, що на даний момент члени ТВК пішли на дуже довгу і затяжну перерву, яка не обґрунтована ніякими потребами, і досі офіційно не оголошено результатів. Ми вимагаємо термінового оголошення результатів”, – заявив Третяк.

Він підкреслив, що юристи його команди вже працюють, намагаючись повернути членів ТВК до роботи.

Як інформує пресслужба ЄС, за даними підрахунку 100% протоколів, Третяк набирає 50,18% голосів. За нього проголосували 27 412 виборців. Його опонент Віктор Шакирзян від партії "Рівне Разом" відстає майже на 3% із результатом 47,76%, він отримав 26 093 голоси.

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Як повідомляє сайт Рівняни, 35-річний Олександр Третяк - ректор Рівненської Духовної Семінарії християн віри євангельської. Має дві вищі освіти. Закінчив Міжнародний економіко-гуманітарний університет, де здобув кваліфікацію викладача англійської мови та літератури, німецької мови та літератури. Згодом отримав другий диплом з кваліфікацією «Магістр Богослов’я» Львівської богословської семінарії.