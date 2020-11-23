Кандидат від «ЄС» заявив, що ТВК затягує оголошення результатів виборів мера Рівного

Кандидат від «ЄС» заявив, що ТВК затягує оголошення результатів виборів мера Рівного

Укрінформ
ТВК  затягує оголошення результатів виборів міського голови Рівного.

Як повідомляє Укрінформ, про це в ефірі “Прямого” заявив кандидат на посаду мера від "Європейської Солідарності", ректор Рівненської Духовної Семінарії Олександр Третяк.

“Згідно з паралельним підрахунком голосів і згідно з опрацьованими 100% протоколів територіальною виборчою комісією, зафіксовано мою перемогу. Але справа в тім, що на даний момент члени ТВК пішли на дуже довгу і затяжну перерву, яка не обґрунтована ніякими потребами, і досі офіційно не оголошено результатів. Ми вимагаємо термінового оголошення результатів”, – заявив Третяк.

Він підкреслив, що юристи його команди вже працюють, намагаючись повернути членів ТВК до роботи.

Як інформує пресслужба ЄС, за даними підрахунку 100% протоколів, Третяк набирає 50,18% голосів. За нього проголосували 27 412 виборців. Його опонент Віктор Шакирзян від партії "Рівне Разом" відстає майже на 3% із результатом 47,76%, він отримав 26 093 голоси.

Читайте також: На виборах мера Рівного перемагає Шакирзян - СОЦІС

Як повідомляє сайт Рівняни, 35-річний Олександр Третяк - ректор Рівненської Духовної Семінарії християн віри євангельської. Має дві вищі освіти. Закінчив Міжнародний економіко-гуманітарний університет, де здобув кваліфікацію викладача англійської мови та літератури, німецької мови та літератури. Згодом отримав другий диплом з кваліфікацією «Магістр Богослов’я» Львівської богословської семінарії.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-