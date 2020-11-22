На виборах мера Рівного перемагає Шакирзян - СОЦІС

Під час повторного голосування на виборах міського голови Рівного бульшість голосів виборців дісталася кандидатові від партії "Рівне разом" Віктору Шакирзяну.

Такі дані екзитполу, який проводив Центр соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, повідомляє Укрінформ.

Станом на 19.30, за результатами опитування, за Шакирзяна віддали голоси 50,94% виборців. За його опонента, кандидата від "Європейської солідарності" Олександра Третяка проголосували 46,03% рівнян, які взяли участь у виборах.

Опитування проводилося на 30 виборчих дільницях. Було опитано 1914 виборців.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 22 листопада, в 11 містах України відбулося повторне голосування на виборах міських голів. У Рівному до другого туру виборів пройшли кандидат від партії "Рівне разом" Віктор Шакирзян та Олександр Третяк від "Європейської солідарності".

фото: РівнеМедіа