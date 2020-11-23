Міськрада Нікополя заявляє про перемогу кандидата від партії «За майбутнє» на виборах мера

У Нікополі кандидат від партії «За майбутнє» Олександр Саюк переміг на виборах міського голови висуванця від партії «Слуга народу» Руслана Олійника.

Як передає Укрінформ, офіційні результати оприлюднено на сайті Нікопольської міської ради.

«Згідно з протоколом Нікопольської ТВК, кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови: Саюк Олександр Іванович - 12 533 голоси (54,64%), Олійник Руслан Юрійович - 9 637 голосів (42,01%). У голосуванні взяли участь 22 937 нікопольців. 767 виборчих бюлетенів визнано недійсними», - поінформували в міськраді.

Як відомо, 22 листопада в 11 містах України відбулося повторне голосування на виборах міських голів. У другому турі за крісло міського голови Нікополя боролися чинний секретар міської ради, кандидат від партії «За майбутнє» Олександр Саюк і засновник благодійного фонду «Майбутнє Нікопольщини», кандидат від партії «Слуга народу» Руслан Олійник. У першому турі виборів між ними був незначний розрив, відповідно 21,86% і 17,85%.