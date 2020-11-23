Міськрада Нікополя заявляє про перемогу кандидата від партії «За майбутнє» на виборах мера
Як передає Укрінформ, офіційні результати оприлюднено на сайті Нікопольської міської ради.
«Згідно з протоколом Нікопольської ТВК, кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови: Саюк Олександр Іванович - 12 533 голоси (54,64%), Олійник Руслан Юрійович - 9 637 голосів (42,01%). У голосуванні взяли участь 22 937 нікопольців. 767 виборчих бюлетенів визнано недійсними», - поінформували в міськраді.
Як відомо, 22 листопада в 11 містах України відбулося повторне голосування на виборах міських голів. У другому турі за крісло міського голови Нікополя боролися чинний секретар міської ради, кандидат від партії «За майбутнє» Олександр Саюк і засновник благодійного фонду «Майбутнє Нікопольщини», кандидат від партії «Слуга народу» Руслан Олійник. У першому турі виборів між ними був незначний розрив, відповідно 21,86% і 17,85%.