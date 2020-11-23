У партії «За майбутнє» заявляють про перемогу Баранова на виборах мера Бердянська
Укрінформ
У партії "За майбутнє" заявили про перемогу Валерія Баранова на виборах мера Бердянська.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба партії.
"Досвідченого управлінця та лідера місцевого самоврядування Валерія Баранова вчетверте обрано міським головою Бердянська. У повторному голосуванні взяли участь 34571 житель міста, явка склала 39,1%. Валерій Баранов отримав 51,1%, а висуванець ОПЗЖ та ставленик місцевого олігарха Олександр Свідло - 48,9% голосів", - йдеться в пості.
Як раніше повідомлялося, на момент закриття виборчих дільниць до територіальних підрозділів поліції Запорізької області надійшло 14 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Крім того, відкрито одне кримінальне провадження за ч.2 ст. 158-3 Кримінального кодексу України.