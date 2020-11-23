У Бердянську відкрили кримінальне провадження за фактом підробки бюлетенів

У Бердянську голова однієї з дільничних виборчих комісій повідомила правоохоронцям про те, що бюлетені не відповідають вимогам виборчого законодавства.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ГУНП в Запорізькій області , передає Укрінформ.

"До Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення від голови однієї з ДВК про те, що нею серед виборчих документів виявлено Акт від 20 листопада 2020 року про невідповідність бюлетнів вимогам ч.4 ст. 240 Виборчого кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Станом на 19:30 до поліції Запорізької області надійшло 14 заяв та повідомлень, що пов’язані з порушенням виборчого законодавства.

Як повідомлялось, у Бердянську працює 65 виборчих дільниць. В другому турі за посаду міського голови змагаються Олександр Свідло та Валерій Баранов. В першому турі перемогу отримав Свідло.

Сьогодні, 22 листопада, дорогою до Бердянська в аварію потрапили троє спостерігачів ОПОРИ.