Повторне голосування у Кривому Розі відбудеться 6 грудня - ОПОРА

Територіальна виборча комісія у Кривому Розі призначила другий тур виборів міського голови на 6 грудня.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявила Громадянська мережа ОПОРА.

"Відповідне рішення ухвалили під час засідання ввечері 17 листопада. За це проголосували 12 членів комісії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ТВК вже отримала заяву від чинного мера Юрія Вілкула про відмову від балотування. Таким чином в бюлетені, які побачать криворіжці на дільницях 6 грудня, будуть вказані Дмитро Шевчик від “Слуги народу” та Костянтин Павлов від “Опозиційної платформи - За життя”.

Раніше повідомлялося, що Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру з виборів міського голови Кривого Рогу. 17 листопада на Ютуб-каналі Криворізької міської ради було оприлюднено відеозвернення мера Юрія Вілкула, в якому він сказав, що "здоров’я, на жаль, стало підводити".

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Нагадаємо, 12 листопада були оголошені результати першого туру виборів після того, як довірені особи Дмитра Шевчика програли суди проти ТВК, в тому числі апеляційні. За результатами голосування 25 жовтня за Юрія Вілкула проголосували 80 тис. 655 виборців, за Дмитра Шевчика - 45 тис. 213. На третьому місці - Костянтин Павлов із 15 тис. 941 голосом.