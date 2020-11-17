ЦВК назвала переможця виборів мера Хмельницького
Укрінформ
Центральна виборча комісія офіційно оголосила результати виборів міського голови у Хмельницькому - переміг кандидат від ВО "Свобода", чинний мер Олександр Симчишин.
Такі дані наведені на сайті ЦВК, повідомляє Укрінформ.
Згідно з оприлюдненою інформацією, за Симчишина проголосували 74062 виборці, що становить 86,83%.
Його найближча конкурентка Інна Ящук (партія «Слуга народу») набрала лише 4181 голосів (4,9%).
Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.