В Одесі порахувала голоси половина ТВК - перемагає Труханов

В Одесі дві територіально-виборчі комісії з чотирьох завершили підрахунок голосів. За їхніми результатами, перемагає чинний міський голова Геннадій Труханов.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Громадянську мережу ОПОРА.

Так, станом на 10:45 ранку 16 листопада Київська районна в місті Одесі ТВК успішно здала протокол про підсумки голосування до Одеської міської ТВК. Тут нарахували 21097 голосів за Геннадія Труханова і 20939 - за його суперника, кандидата від ОПЗЖ Миколая Скорика.

За протоколом про підсумки голосування, складеним Малиновською районною ТВК, Труханов отримав 22485 голосів, Скорик - 16658.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада повторне голосування проходило на виборах міських голів Херсона, Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум та Камʼянця-Подільського.

За даними екзитполу, які оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), Геннадій Труханов отримав 56,7% голосів виборців, а його суперник від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик — 40,9%.