У Кам'янці-Подільському більшість голосів на виборах мера набрав кандидат від «Свободи»

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані Громадянської мережі ОПОРА.

"Кам’янець-Подільська міська ТВК встановила результати голосування з виборів міського голови Кам’янця-Подільського. Відповідно до протоколу комісії від 16 листопада 2020 року в голосуванні взяли участь 26 786 виборців. Із двох кандидатів, які змагалися за посаду міського очільника, більшу кількість голосів набрав кандидат від ВО «Свобода» Михайло Посітко. За нього проголосували 15 404 виборці, що становить 58,33% голосів", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначають, що самовисуванець Володимир Мельниченко отримав 11 001 голос.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада повторне голосування проходило на виборах міських голів Херсона, Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум та Камʼянця-Подільського.

За даними Центральної виборчої комісії, середня явка на виборах міських голів становила 24%, у Кам'янці-Подільському - 34,29%.