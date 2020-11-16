Члени ТВК в Одесі ухилялися від виконання обов’язків, поліція відкрила справу
Про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції, передає Укрінформ.
"До Малиновського відділу поліції надійшла заява від довіреної особи одного з кандидатів на посаду Одеського міського голови про те, що члени міської ТВК Одеського району Одеської області без поважних причин ухиляються від виконання своїх обов’язків у складі комісії, що унеможливлює її подальшу роботу", йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відомості за цим зверненням внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 157 КК (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача).
Як повідомлялося, у другому турі виборів мера Одеси чинний міський голова Труханов змагався з народним депутатом від ОПЗЖ Миколою Скориком.