Члени ТВК в Одесі ухилялися від виконання обов’язків, поліція відкрила справу

Співробітники Малиновського відділу поліції Одесі розслідують провадження за фактом ухилення членів територіальної виборчої комісії від виконання службових обов’язків.

Про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції, передає Укрінформ.

"До Малиновського відділу поліції надійшла заява від довіреної особи одного з кандидатів на посаду Одеського міського голови про те, що члени міської ТВК Одеського району Одеської області без поважних причин ухиляються від виконання своїх обов’язків у складі комісії, що унеможливлює її подальшу роботу", йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відомості за цим зверненням внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 157 КК (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача).

Як повідомлялося, у другому турі виборів мера Одеси чинний міський голова Труханов змагався з народним депутатом від ОПЗЖ Миколою Скориком.