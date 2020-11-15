На Київщині затримали підозрюваного в організації «каруселі» на виборах

Поліція Київської області затримала порушника за організацію «каруселі» під час другого туру виборів мера міста Українка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Нацполіції.

«Ним виявився 36-річний житель Обухівщини. Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання», - йдеться у повідомленні.

Поліція встановила, що чоловік завідомо незаконно виготовив бюлетені з метою використати їх у день повторного голосування виборів на посаду міського голови міста Українка. Після чого надав потенційним виборцям, щоб ті кинули фейкові бюлетені до скриньок за певну винагороду. За такі послуги зловмисник пропонував 100 гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Поліція встановлює усі обставини злочину та причетних до цього осіб.

Як повідомлялося, у неділю, 15 листопада, проходить повторне голосування на виборах міських голів Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Камʼянець-Подільська.

У місті Українка на Київщині повторне голосування було призначено через те, що за підсумками голосування 25 жовтня два кандидати отримали однакову кількість голосів виборців. Таким чином, за місце міського голови змагаються Оксана Кирилюк від партії «Слуга народу» та Олександр Туренко від «Європейської солідарності».