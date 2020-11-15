Пейнтбол на виборах: під Краматорськом обстріляли мікроавтобус членів ДВК

У смт Ясногірка, яке входить до Краматорської міської громади Донецької області, невідомий обстріляв пейнтбольними кулями з жовтою фарбою автомобіль «Газель».

Як передає Укрінформ, про це повідомили у громадянський мережі ОПОРА.

Інцидент стався на внутрішньому шкільному подвір'ї, де розташовані виборчі дільниці №№ 140982 та 141983.

На цій автівці розвозили членів ДВК до дільниць, де вони зможуть проголосувати за місцем своєї реєстрації. На той момент в автомобілі знаходився тільки водій. Він повідомив, що окрім особи, котра здійснила постріли кулями з фарбою, була ще одна особа, яка знімала це на мобільний телефон.

Як вдалося з’ясувати спостерігачам ОПОРИ у очевидців події, невідомий з прихованим обличчям (у балаклаві) несподівано вискочив з-за будівлі школи №30, здійснив 23 постріли кулями з фарбою у припаркований автобус.

У Краматорському відділі поліції повідомили, що вказаний факт зареєстровано. Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють учасників події.

Як повідомлялося, у неділю, 15 листопада, проходить повторне голосування на виборах міських голів Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Камʼянець-Подільського.