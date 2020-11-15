В Україні на 13.00 явка у другому турі становила 10,78% - ЦВК

В Україні станом на 13 годину середня явка виборців на виборах міських голів у семи населених пунктах становила 10,78%.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Центральної виборчої комісії.

Водночас у ЦВК звернули увагу, що ці відомості не носять офіційний характер, оскільки надходять до них від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами звʼязку, зокрема телефоном, або електронною поштою.

Таким чином, явка на виборах Луцького міського голови на 13:00 становила 10,59%; на виборах у Краматорську - 13%; на виборах в Українці на Київщині - 15,38%

В Одесі явка виборців станом на 13.00 становила 11,68%; у Сумах - 6,92%; у Херсоні - 9,32%; у місті Кам'янець-Подільський - 14,28%.

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Як повідомлялося, станом на 12:00 явка у семи містах, де 15 листопада обирають міських голів, становила, за даними ОПОРИ, 8,6%. Водночас у першому турі 25 жовтня явка на 12:00 становила 13,5%.

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більш як 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.