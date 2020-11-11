СБУ запобігла масовій фальсифікації у другому турі виборів мера Одеси

Співробітники поліції і СБУ провели в середу, 11 листопада, обшук в офісі колишнього народного депутата Дмитра Голубова у рамках розслідування кримінальної справи, пов'язаної зі спробою фальсифікації виборчих документів із виборів Одеського міського голови.

Про це повідомило кореспондентові Укрінформу джерело в правоохоронних органах.

"Слідчі дії у рамках кримінальної справи № 42020160000000877, відкритої за ознаками ч. 2 ст.158-3 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців чи фальсифікація виборчих документів) проведені сьогодні співробітниками поліції і СБУ в офісі колишнього народного депутата Голубова на вулиці Давида Ойстраха", - зазначив співрозмовник агентства.

Офіцер прес-підрозділу УСБУ в області Ганна Шевчук підтвердила здійснення співробітниками спецслужби слідчих дій в офісі екс-депутата, але при цьому додала, що "про подробиці буде повідомлено пізніше".

У свою чергу Голубов повідомив у Фейсбуці, що в його "приймальні СБУ проводить обшук. Проводить без санкції суду і будь-яких на те юридичних підстав ...".

Екс-депутат додав, що підтримує на виборах кандидата в мери Одеси від ОПЗЖ Миколу Скорика.

Тим часом Служба безпеки України повідомила, що під час обшуку в Одесі виявила підроблену виборчу документацію, яка повинна була бути використана для фальсифікації під час голосування у другому турі виборів Одеського міського голови.

У спецслужбі не уточнили, у кого саме проводили обшук, зазначивши лише, що слідчі дії були в офісному приміщенні в Одесі, яке використовувалося як «громадська приймальня» одного з суспільно-політичних діячів.

"Правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою та змістом оригінальним документам суворої виборчої звітності", - підкреслюється в повідомленні.

СБУ запобігла фальсифікації у другому турі виборів мера Одеси/Фото: СБУ

Зараз тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до виборчих махінацій, додали в СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, другий тур виборів мера Одеси пройде цієї неділі, 15 листопада. У ньому візьмуть участь чинний міський голова Геннадій Труханов і народний депутат Микола Скорик.

Фото: СБУ