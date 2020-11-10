Депутаткою Луцької райради обрали 19-річну студентку
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Укрінформ
Наймолодшою депутаткою Луцької районної ради стала 19-річна студентка четвертого курсу факультету міжнародних відносин Волинського національного університету ім. Лесі Українки Катерина Шевченко.
Пресслужба факультету привітала Катерину у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
"Наголошуємо, що вона наймолодша депутатка у районній раді", - зазначається у дописі.
За даними Центральної виборчої комісії, Катерина Шевченко - жителька Луцька, ФОП, член Всеукраїнського об’єднання "Свобода". 21 листопада вона святкуватиме свій 20-й день народження.
Загалом до Луцької районної ради пройшли представники семи партій: "За майбутнє" (14 депутатів), "Європейська солідарність" (9), "Слуга народу" (8), ВО "Батьківщина" (7), ВО "Свобода" (6), Громадянський рух "Свідомі" (5), Аграрна партія України (5).