Депутаткою Луцької райради обрали 19-річну студентку

Пресслужба факультету привітала Катерину у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Наголошуємо, що вона наймолодша депутатка у районній раді", - зазначається у дописі.

За даними Центральної виборчої комісії, Катерина Шевченко - жителька Луцька, ФОП, член Всеукраїнського об’єднання "Свобода". 21 листопада вона святкуватиме свій 20-й день народження.

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Загалом до Луцької районної ради пройшли представники семи партій: "За майбутнє" (14 депутатів), "Європейська солідарність" (9), "Слуга народу" (8), ВО "Батьківщина" (7), ВО "Свобода" (6), Громадянський рух "Свідомі" (5), Аграрна партія України (5).