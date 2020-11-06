Партія «Довіра» набрала найбільше голосів на виборах до Полтавської облради

Політична партія «Довіра» набирає 17,17% голосів виборців до Полтавської обласної ради, посідаючи перше місце.

Про це свідчить протокол засідання обласної ТВК, повідомили Укрінформу в політсилі.

Таким чином, «Довіра» отримала майже 66,5 тисячі голосів виборців, «Слуга народу» набирає 14,68%, або 56,8 тис. голосів, партія «За майбутнє» отримала на виборах до Полтавської обласної ради 13,47%, або понад 52 тисячі голосів, зазначається в повідомленні.

Четвертою йде партія «Батьківщина» з 11,96% голосів, «Опозиційна платформа – за життя» набирає 10,64% і посідає п’яту позицію. «Рідне місто» має 9,2%, а «Європейська солідарність» проходить до Полтавської облради з результатом 8,69%. Всі інші політичні сили не подолали прохідний бар’єр.

Таким чином, у складі нової обласної ради «Довіра» сформує фракцію з 16 депутатів, 14 депутатів представлятимуть «Слугу народу», 13 – партію «За майбутнє», 12 мандатів отримала «Батьківщина», 11 - ОПЗЖ, по 9 представників матимуть «Рідне місто» і «Євросолідарність».

Як зазначив на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат, лідер партії «Довіра» Олег Кулініч, політична сила також отримала найбільше представництво у радах громад – 299 депутатів від «Довіри» працюватимуть у новому складі рад об’єднаних громад. Окрім того, 32 депутати від партії «Довіра» ввійшли до складу районних рад нових, об’єднаних районів.

У свою чергу 20 кандидатів від партії «Довіра» перемогли на виборах голів громад, а це практично третина громад всієї Полтавської області.

На виборах у Лохвицькій громаді переміг Віктор Радько, Сенчанську громаду очолить представниця «Довіри» Наталія Сліпухова, перемогу на виборах голови Чорнухинської громади здобув Олександр Василенко.

Мешканці Миргородської громади обрали її головою Сергія Соломаху, мешканці Зіньківської громади – Сергія Максименка, головою Шишацької громади переобраний Олександр Тутка.

Перемогу на виборах також здобули представники «Довіри» в Комишнянській громаді - це Володимир Харченко, у Великосорочинській громаді - Олександр Тищицький, у Ромоданівській громаді - Олександр Верещака, у Кобеляцькій громаді - Олександр Копелець, у Гадяцькій громаді - Володимир Нестеренко.

Великобудищанську громаду після виборів очолить Микола Шаблій, Сергіївську громаду - Ігор Лідовий, Решетилівську громаду - Оксана Дядюнова, Новооржицьку громаду - Анатолій Тітенко, Лубенську громаду - Олександр Грицаєнко.

Сергій Волошин переміг у Хорольській громаді, Людмила Мілашевич – у Семенівській громаді, Мирослав Носа – в Градизькій громаді, Тетяна Корост – у Котелевській громаді.

«Такий результат «Довіри» - величезний успіх для молодої партії, яка дійсно об’єднала у своїх лавах найкращих представників місцевого самоврядування Полтавщини. Але так само це і велика відповідальність для кожного, кому люди довірили свій голос… Зробимо все можливе, аби до місцевого самоврядування дослухалися на найвищому рівні, щоб його проблеми вирішувалися, а його інтереси були для держави першочерговими», - прокоментував результати виборів на своїй сторінці лідер партії «Довіра» Олег Кулініч.

Фото з відкритих джерел